У молочній блузці з вишивкою: Олена Зеленська прийшла на мистецьку виставку

Перша леді Олена Зеленська прийшла на виставку мистецьких робіт художників. Вона постала в стильному образі, що складався з блузки та штанів.

Дружина президента Олена Зеленська відвідала виставку мистецьких робіт українських художників про події 2022 року під назвою "Ти як?". Її організував Український музей сучасного мистецтва, платформа культури пам’яті "Минуле / Майбутнє / Мистецтво" та Національний центр "Український Дім".

Дивіться також В елегантному костюмі в смужку: Олена Зеленська відвідала ліцей у Борисполі

Наше мистецтво і наша культура – наша підтримка. Щось важливе вони говорять нам про нас, бо навіть серед війни українці стали частіше відвідувати музеї та театри. "Ти як?" – питає нас і країну мистецтво. І дає відповіді. Не лише про сьогодення – про майбутнє, яке, попри всі випробування, відбудовуємо разом,

– зауважила Олена Зеленська.



Олена Зеленська на виставці / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська на виставці

Перша леді України прийшла на виставку у стильному й лаконічному образі. Вона одягнула блузку молочного кольору з блискучою вишивкою внизу. Зеленська поєднала кофтинку з темно-синіми вузькими штанами та чорними лоферами.

Дружина президента доповнила образ золотими сережками та простою укладкою, а також повсякденним макіяжем.



Олена Зеленська на виставці / Фото з інстаграму першої леді

Останні образи першої леді