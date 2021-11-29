У рамках Тижня інклюзивності та різноманіття перша леді України зустрілась з представниками спільноти "Бізнес без бар'єрів". За останній рік до неї долучилися більше як 10 провідних компаній. Тепер їх понад 20.

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Так, Олена Зеленська щаслива, що роботодавці все активніше створюють комфортні умови для людей з інвалідністю, громадян різного віку та статі.

Це називається "соціальна відповідальність", але я б назвала простіше – людяність. Таким має бути кожен бізнес і вся країна,

– висловилась перша леді.

Образ Олени Зеленської

На робочу зустріч дружина президента прийшла у стриманому аутфіті в класичному стилі. На ній картатий костюм трійка сірого кольору – широкі штани, жилетка та піджак по фігурі. Під цей ансамбль вона підібрала білу сорочку та туфлі-човники карамельного відтінку.

Волосся перша леді України вклала у фірмову зачіску з проділем, а денний макіяж зробила з акцентом на очі. З аксесуарів на ній лише лаконічна підвіска та золоті сережки.

Олена Зеленська в картатому костюмі / Фото з інстаграму першої леді України

Олена Зеленська в картатому костюмі / Фото з інстаграму першої леді України

До слова, в гардеробі Олени Зеленської вдосталь речей у клітинку. В картатому жакеті вона ходила на прем'єра фільму про домашнє насилля "Розірви коло", ідейницею якого є Маша Єфросиніна.

Повний текст публікації Олени Зеленської:

Кожен з нас бачив ці таблички в маркетах: "Вас обслуговує касир із порушеннями слуху". Та багато хто їх навіть не помічає, адже порозумітися виходить без зайвих слів, достатньо усмішки. Коли вперше такі таблички й працівники почали з'являтися, подумала: як це круто, коли таких людей беруть на роботу. І які молодці роботодавці, що втілюють це.

Сьогодні бачилася якраз із такими роботодавцями на відкритті Тижня інклюзивності та різноманіття. Вони долають бар'єри в усіх проявах – беруть на роботу людей, незалежно від їхнього фізичного стану, віку, статі.

Це називається "соціальна відповідальність", але я б назвала простіше – людяність. Таким має бути кожен бізнес і вся країна. І вони такими обов'язково стануть. Бо що більші можливості в кожного – то більші вони в усіх нас.