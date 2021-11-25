Перша леді разом з українськими телеведучими, акторами, музикантами та спортсменами взяла участь у кампанії "Річ у тім" у межах Всесвітньої акції "16 днів проти насильства". Зірки озвучили історії справжніх жертв, які свідчили в поліції, а Олена Зеленська наголосила, як важливо не покривати кривдників.

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І, будь ласка, не виправдовуйте кривдників. Б'є та ображає – це не любов. Це треба усвідомити всьому суспільству. І тоді насильству не буде де сховатися,

– звернулась перша леді.

Образ Олени Зеленської

Для публічного виходу Олена Зеленська обрала класичне кашемірове пальто темно-синього кольору. Приталений силует і довжина за коліно підкреслили її струнку фігуру.

Родзинкою образу дружини президента став широкий асиметричний комір. Його доповнила біла вставка з чорним візерунком. Під пальто вона підібрала чорні штани прямого крою та черевики на невисоких підборах. Волосся Олена Зеленська вклала у фірмову зачіску з легкими локонами та нанесла денний макіяж з лаконічними стрілками.

Олена Зеленська на акції проти насильства / Фото з інстаграму першої леді України

Олена Зеленська на акції проти насильства / Фото з інстаграму першої леді України

Олена Зеленська на акції проти насильства / Фото з інстаграму першої леді України Олена Зеленська на акції проти насильства / Фото з інстаграму першої леді України

Повний текст публікації Олени Зеленської:

Скільки квартир у вашому будинку? За статистикою, у кожній п'ятій може сховатися домашнє насильство. Воно не обов'язково залишає синці, буває психологічним, навіть економічним. Воно навіть вміє маскуватися під прояв любові – відоме "б'є, бо любить" або "ображає, бо турбується". І кожен четвертий, хто зіткнувся з домашнім насиллям, мовчить про це. Через страх, безпорадність, а ще гірше – через те, що вже змирився.

Вже другий рік МВС України за підтримки міжнародних партнерів проводить кампанію "Річ у тім" у межах Всесвітньої акції "16 днів проти насильства".

За жертв говоритимуть відомі люди – актори, ведучі, музиканти, спортсмени. Вони озвучили 16 історій, взятих зі справжніх поліцейських протоколів. У фокусі кожної з них – річ, що стала знаряддям домашнього насильства або асоціюється з ним.

І, будь ласка, не виправдовуйте кривдників. Б'є та ображає – це не любов. Нарешті треба це усвідомити всьому суспільству. І тоді насильству не буде де сховатися.