В рамках Недели инклюзивности и разнообразия первая леди Украины встретилась с представителями сообщества "Бизнес без барьеров". За последний год к нему присоединились более 10 ведущих компаний. Теперь их больше 20.

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Так, Елена Зеленская счастлива, что работодатели все активнее создают комфортные условия для людей с инвалидностью, граждан всех возрастов и пола.

Это называется "социальная ответственность", но я бы назвала проще – человечность. Таким должен быть каждый бизнес и вся страна,

– высказалась первая леди.

Образ Елены Зеленской

На рабочую встречу супруга президента пришла в сдержанном аутфите в классическом стиле. На ней был клетчатый костюм тройка серого цвета – широкие брюки, жилет и пиджак по фигуре. Под этот ансамбль она подобрала белую рубашку и туфли-лодочки карамельного оттенка.

Волосы первая леди Украины уложила в фирменную прическу с пробором, а дневной макияж сделала с акцентом на глаза. Из аксессуаров на ней только лаконичная подвеска и золотые серьги.

Елена Зеленская в клетчатом костюме / Фото из инстаграма первой леди Украины

Елена Зеленская в клетчатом костюме / Фото из инстаграма первой леди Украины

К слову, в гардеробе Елены Зеленской достаточно вещей в клетку. В клетчатом жакете она ходила на премьера фильма о домашнем насилии "Разорви круг", идейным вдохновителем которого является Маша Ефросинина.

Полный текст публикации Елены Зеленской:

Каждый из нас видел эти таблички в маркетах: "Вас обслуживает кассир с нарушениями слуха". Но многие их даже не замечают, ведь найти общий язык получается без лишних слов, достаточно улыбки. Когда впервые такие таблички и работники начали появляться, подумала: как круто, когда таких людей берут на работу. И какие молодцы работодатели, воплощающие это.

Сегодня виделась как раз с такими работодателями на открытии Недели инклюзивности и разнообразия. Они преодолевают барьеры во всех проявлениях – берут на работу людей, независимо от их физического состояния, возраста, пола.

Это называется "социальная ответственность", но я бы назвала проще – человечность. Такой должен быть каждый бизнес и вся страна. И они такими обязательно станут. Ведь чем больше возможностей у каждого, тем больше их у всех нас.