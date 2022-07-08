Олена Зеленська повідомила, що 8 липня запускає акаунт у мережі "Твітер". Вона сказала, що там з'являтимуться найважливіші оперативні новини проєктів, якими нині займається вона та її команда. Вони стосуватимуться сфер безбар'єрності, медицини, психічного здоров'я та освіти.

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Тут відстоюватиму свою точку зору у спілкуванні із західною аудиторією, щоб Україна не зникала з їхнього інфопростору. Хотіла б нагадати, що російська інформаційна війна не менш потужна, ніж фізична. Не дивно, що постійно з'являються фейкові сторінки публічних осіб, щоб дезінформувати та демотивувати українців,

– підкреслила перша леді України.



Олена Зеленська з'явилась у твітері – так виглядає її акаунт / Фото з телеграму

Тому Зеленська вирішила вкотре нагадати свої сторінки у соцмережах:

фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/olenazelenska.official

інстаграм-сторінка: https://www.instagram.com/olenazelenska_official/

телеграм-канал: https://t.me/FirstLadyOfUkraine

і новий твітер-акаунт: https://twitter.com/zelenskaua.

Варто додати, що її чоловік – Президент України Володимир Зеленський володіє тими ж соцмережами, що й перша леді.