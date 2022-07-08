Елена Зеленская сообщила, что 8 июля запускает аккаунт в сети "Твиттер". Она сказала, что там будут появляться важнейшие оперативные новости проектов, которыми сейчас занимается она и ее команда. Они будут касаться сфер безбарьерности, медицины, психического здоровья и образования.

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Здесь буду отстаивать свою точку зрения в общении с западной аудиторией, чтобы Украина не исчезала из их инфопространства. Хотела бы напомнить, что российская информационная война не менее мощна, чем физическая. Неудивительно, что постоянно появляются фейковые страницы публичных лиц, чтобы дезинформировать и демотивировать украинцев,

– подчеркнула первая леди Украины.



Елена Зеленская появилась в твиттере – так выглядит ее аккаунт / Фото с телеграмма

Поэтому Зеленская решила еще раз напомнить свои страницы в соцсетях:

фейсбук-страница: https://www.facebook.com/olenazelenska.official

инстаграмм-страница: https://www.instagram.com/olenazelenska_official/

телеграмм-канал: https://t.me/FirstLadyOfUkraine

и новый твиттер-аккаунт: https://twitter.com/zelenskaua.

Следует добавить, что ее муж – Президент Украины Владимир Зеленский владеет теми же соцсетями, что и первая леди.