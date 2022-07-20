У чорно-білому вбранні та з легкою усмішкою: Зеленська розповіла американкам про українок

Перша леді України Олена Зеленська прибула у США з офіційним візитом. Вона зустрілася не тільки з Джилл Байден, а й з успішними американками, з якими бачилася до війни. Дружина президента розповіла їм про українських жінок-героїнь.

На зустріч з жінками-лідерками Power women Олена Зеленька прийшла у строгому образі – чорній шовковій блузі та довгій прямій спідниці, білому жакеті з накладними кишенями та класичних туфлях-човниках. Її аутфіт довершила не лише бездоганна укладка, а й легка усмішка, яка останні п'ять місяців з'являється вкрай рідко.

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Олена Зеленська про зустріч з жінками-лідерками Power women

Розповіла американським power women, серед яких – дипломатки, конгресвумен, журналістки, про українських сильних жінок. Такою в нас нині є кожна. Про тих, які воюють у лавах ЗСУ, які ходять на роботу під обстрілами, які заради дітей починають все спочатку на новому місці. У нас ціла країна power women,

– похвалилася Олена Зеленська.

Вона зізналася, що американки, з якими спілкувалася, добре знають про біди, які росія коїть в Україні. Вони нібито не лише співпереживають, а й допомагають зі всіх сил. У Зеленської навіть склалося враження, що ці жінки – свої, рідні.

"Мої співрозмовниці дуже добре обізнані з ситуацією в Україні. З перших днів російського вторгнення вони почали допомагати нашій країні всіма силами й хочуть робити ще більше. Відчуття, ніби поговорила з давніми друзями, у повному розумінні – нашими людьми. Це ще одна спільна super power (суперсила, – 24 канал) – небайдужість", – наголосила перша леді.

Олена Зеленська на зустрічі з лідерками Power women у США / Фото з телеграму першої леді України

Головне про візит Зеленської до США

Одразу після прильоту перша леді України зустрілася з держсекретарем Ентоні Блінкеном, вшанувала Меморіал пам'яті жертв Голодомору в Україні у Вашингтоні, познайомилася з українською громадою США та презентувала програму протезування дітей.

19 липня Зеленська зустрілася з подружжям Байденів у Білому домі та обговорила майбутню підтримку України Сполученими Штатами.

У Вашингтоні вона отримала премію Dissident Human Rights Award, яку вручили всім українцям за "мужню боротьбу за свободу проти агресивної війни росії".