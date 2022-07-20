На встречу с женщинами-лидерами Power women Елена Зеленька пришла в строгом образе – черной шелковой блузе и длинной прямой юбке, белом жакете с накладными карманами и классических туфлях-лодочках. Ее аутфит завершила не только безупречная укладка, но и легкая улыбка, которая в последние пять месяцев появляется крайне редко.

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Елена Зеленская о встрече с женщинами-лидерами Power women

Рассказала американским power women, среди которых – дипломатки, конгрессвумен, журналистки, об украинских сильных женщинах. Такая у нас сейчас есть каждая. О тех, кто воюют в рядах ВСУ, которые ходят на работу под обстрелами, которые ради детей начинают все сначала на новом месте. У нас целая страна power women,

– похвасталась Елена Зеленская.

Она призналась, что американки, с которыми общалась, хорошо знают о бедах, которые россия творит в Украине. Они якобы не только сопереживают, но и помогают изо всех сил. У Зеленской даже создалось впечатление, что эти женщины – свои, родные.

"Мои собеседницы очень хорошо осведомлены о ситуации в Украине. С первых дней российского вторжения они начали помогать нашей стране всеми силами и хотят делать еще больше. Ощущение, будто поговорила с давними друзьями, в полном смысле – нашими людьми. Это еще одна общая super power (суперсила, – 24 канал) – неравнодушие", – подчеркнула первая леди.

Елена Зеленская на встрече с лидерами Power women в США / Фото с телеграммы первой леди Украины

К слову, впервые с женщинами-лидерами Power women Зеленская встречалась в сентябре 2021 года, когда летала в США с мужем. Тогда они делились своими историями успеха и жаловались на трудности, с которыми приходилось сталкиваться. На этот раз речь шла о войне в Украине.

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