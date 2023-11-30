Интересно, что именно премьер-министр Эстонии Кайя Каллас включила Зеленскую в престижный список очень влиятельных женщин. Она подчеркнула "честность", которую первая леди продемонстрировала в течение года.

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Елена Зеленская вошла в список 25 самых влиятельных женщин мира

По словам премьер-министра Эстонии, первая леди Украины очень помогает стране в борьбе с последствиями полномасштабного вторжения.

Ее лидерство в решении вопросов психического здоровья украинцев во время войны является жизненно важным... Сейчас мир должен прислушаться к Зеленской и дать Украине то, что ей нужно, чтобы победить Россию и положить конец страданиям,

– подчеркнула Кая Каллас.

Кто еще вошел в список

В рейтинг попали еще немало других деятельниц. В частности, спортсменки, актрисы, певицы, ученые, правозащитницы и т.д.

австралийская актриса Марго Робби,

американская певица Бейонсе,

глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен,

иранская правозащитница Наргес Мохаммади,

директор по технологиям компании OpenAI Мира Мурати,

исполнительный секретарь Конвенции о биологическом разнообразии ООН Элизабет Марума Мрема,

министр охраны окружающей среды Бразилии Марина Силва,

испанская футболистка Дженнифер Эрмосо,

венгерская биохимик Каталин Карико.

Женщины, которые также вошли в список самых влиятельных в мире / Фото из их инстаграммов, фан-аккаунтов и скриншоты с видео