Интересно, что именно премьер-министр Эстонии Кайя Каллас включила Зеленскую в престижный список очень влиятельных женщин. Она подчеркнула "честность", которую первая леди продемонстрировала в течение года.
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Елена Зеленская вошла в список 25 самых влиятельных женщин мира
По словам премьер-министра Эстонии, первая леди Украины очень помогает стране в борьбе с последствиями полномасштабного вторжения.
Ее лидерство в решении вопросов психического здоровья украинцев во время войны является жизненно важным... Сейчас мир должен прислушаться к Зеленской и дать Украине то, что ей нужно, чтобы победить Россию и положить конец страданиям,
– подчеркнула Кая Каллас.
Кто еще вошел в список
В рейтинг попали еще немало других деятельниц. В частности, спортсменки, актрисы, певицы, ученые, правозащитницы и т.д.
- австралийская актриса Марго Робби,
- американская певица Бейонсе,
- глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен,
- иранская правозащитница Наргес Мохаммади,
- директор по технологиям компании OpenAI Мира Мурати,
- исполнительный секретарь Конвенции о биологическом разнообразии ООН Элизабет Марума Мрема,
- министр охраны окружающей среды Бразилии Марина Силва,
- испанская футболистка Дженнифер Эрмосо,
- венгерская биохимик Каталин Карико.
Женщины, которые также вошли в список самых влиятельных в мире / Фото из их инстаграммов, фан-аккаунтов и скриншоты с видео