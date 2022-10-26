Найстрашніше – щодня, – Олена Зеленська розповіла, як Росія вбиває українські сім'ї

Перша леді України Олена Зеленська вкотре розповіла про терористичні злочини Росії. Вона згадала загибель українських сімей та просила бізнес долучатись до її Фундації.

Перша леді України Олена Зеленська нещодавно заснувала Фундацію. Дружина президента просуває свої ідеї в маси та просить бізнес долучитися до її ініціатив.

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Олена Зеленська про злочини Росії

Мене часто питають, що найстрашніше я бачила в Україні під час розв'язаної Росією війни. І моя відповідь, найстрашніше – щодня,

– почала своє звернення перша леді.

"Коли російська ракета вбиває родину з дітьми у Дніпрі та на уламках будинку плаче старий пес. Коли інша ракета вбиває дитячу лікарку-гематолога, залишаючи сиротою її сина. Коли дрон-камікадзе вбиває молоду сім'ю на шостому місяці вагітності. Коли хлопчика дістають з-під завалів будинку в Миколаєві, але, незважаючи на зусилля лікарів, він живе лише кілька годин. Я хочу, щоб світ побачив, які темні часи переживає європейська країна у 21 столітті через агресію сусідньої країни. Як Росія руйнує долі та все, до чого може дотягнутися", – розповіла Олена Зеленська про злочини країни-агресора.

У ролику також повідомляють, що російські обстріли зруйнували близько 300 навчальних закладів та 140 медичних закладів, а пошкоджені тисячі будівель.

Але з першого дня ми не просто переживаємо цю війну, ми діємо. Наші лікарні бомбардували, а ми вивозили дітей у безпечні країни. Наші дорослі та діти втрачають свої кінцівки, але ми знаходимо для них найкраще протезування за кордоном. Але війна додає щодня нових квестів. Тому я створила власний Фонд,

– поділилась Зеленська.

Перша леді закликала всіх людей, які мають вплив, долучитися до зборів у її Фундації, щоб відновлювати країну.

Олена Зеленська про Фундацію і найстрашніше у війні: відео

Що відомо про Фундацію Зеленської

Перша леді презентувала свою благодійну Фундацію 23 вересня у Нью-Йорку. Вона розповіла, що насамперед цей проєкт про людей та задля людей. Він має три напрямки:

гуманітарна допомога – кожен може звернутись та отримати її;

якісна та доступна медицина – для фізичного та ментального здоров'я;

освіта – для розвитку молоді.

Про свою Фундацію Олена Зеленська розповідає на різних заходах, виступах та в розмовах з першими леді країн.