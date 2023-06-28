Бачила лише по телевізору, – Зеленська пригадала зворушливу зустріч з чоловіком під час війни

Олена Зеленська поділилася своєю найбільш хвилюючою подією за час повномасштабної війни. Перша леді чесно зізналася, що найбільш емоційною для неї стала зустріч з чоловіком Володимиром Зеленським після довгої розлуки на початку війни.

Нагадаємо, що Зеленська на початку повномасштабного вторгнення з дітьми виїхала з Києва. У новому інтерв'ю вона розповіла, що кілька тижнів вона не бачила свого чоловіка та боялася, що вони можуть взагалі більше не зустрітися.

До теми Залишаються в Україні: як зараз живуть діти Володимира й Олени Зеленських

Зворушлива зустріч з Зеленським

Перша леді каже, що не знала, чого очікувати, і хвилювалася перед зустріччю з чоловіком після розлуки на місяць чи півтора.

Коли я поверталася, чесно кажучи, я хвилювалася. Я тільки по телевізору бачила, як він обростає бородою, яким він став, і я дещо хвилювалася… В мене в перший час було відчуття, що є можливість, що ми можемо взагалі не зустрітися,

– зізналася Зеленська.

За її словами, коли вони нарешті зустрілися, то це був доволі емоційний момент. Дружина президента пояснила, що тоді дуже хвилювалася, адже у їх родині ніколи не буває емоційний сцен чи сліз.

Ще одна емоційна подія за час війни

Крім того, Зеленська пригадала ще одну хвилюючу подію – виступ у Конгресі США, коли вона вперше говорила про зброю.

Це було настільки відповідально, що я дуже хвилювалася. Це не властиво для мене, не властиво взагалі для ролі першої леді. Я розуміла, що якщо мене запросили до Конгресу, вони дають мені карт-бланш. Але я мала потрапити в серце цих людей,

– висловилася вона.

Перша леді пригадує, що це було дійсно емоційно складно, тому що вона говорила ще й про складні речі.

"Я наводила такі приклади, які мене особисто торкалися. Зокрема, дівчинки Лізи з Вінниці, яка загинула, яку я особисто знала. І ця емоційна напруга дала мені дійсно в якийсь момент сльози на очах", – додала Зеленська.

До теми Після слів чоловіка про пиво й море: Олена Зеленська теж помріяла про відпустку

В Олени Зеленської був важкий останній рік, адже від США до Польщі вона розповідала про жахіття повномасштабного вторгнення в Україну. За це перша леді навіть потрапила до 100 найвпливовіших людей планети за версією журналу Time.