Олена Зеленська провела зустріч в яскравому костюмі: нові фото першої леді

Дружина президента Володимира Зеленського організувала зустріч з подружжями послів. Вийшла у світ Олена Зеленська в ефектному образі.

21 грудня Олена Зеленська провела особливу та унікальну зустріч. Вперше вона організувала захід з подружжями послів. Перша леді зауважила, що успіх дипломатичної місії – це робота в тандемі.

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Багато в чому відчуваю їх своїми колегами. У нашому арсеналі "м’яка сила" – мова культури й гуманітарних проєктів,

– розповіла Зеленська про подружжя послів.



Олена Зеленська на зустрічі / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Дружина президента додала, що на зустрічі дружини послів розповіли власні історії успіху, обговорили різноманітні ініціативи та навіть моду.



Олена Зеленська на зустрічі / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Образ Олени Зеленської

На зустрічі перша леді України постала в елегантному та стильному образі. Вона одягнула яскравий персиковий костюм, що складався з жилетки, широких штанів та жакета. Під комплектом виднілась молочна блузка.

, такий костюм Олена Зеленська одягала й раніше . У ньому вона з'являлась на зустрічі з дружиною президента Ізраїлю. Щоправда, тоді перша леді поєднала жакет з коричневою блузкою.

Жінка поєднала вбрання з коричневими черевиками з гострим носком. Образ вдало доповнювали золоті лаконічні сережки-камінці.

Олена Зеленська розпустила волосся та вклала його рівними пасмами. Обличчя вона підкреслила легким макіяжем в нюдових тінях.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської



Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської