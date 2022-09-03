Дружина президента Олена Зеленська продовжує спілкуватися з першими леді у всьому світі, щоб допомагати Україні. Вона розповіла про чергову зустріч.

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Олена Зеленська поспілкувалась з першими леді

Цього разу Олена Зеленська поспілкувалася з першою леді Північної Македонії Елізабетою Гьоргієвською, дружиною Прем'єр-міністра Бельгії Аннік Пендерс, дружиною Прем'єр-міністра Іспанії Марією Бегоньєю Гомес Фернандес, з першою леді Сербії Тамарою Вучич та дружиною Федерального президента Республіки Австрія пані Доріс Шмідауер.

Олена Зеленська з лідерками країн обговорила вимушених переселенців в їхніх країнах, адаптацію та розвиток, а також освіту українських дітей, працевлаштування для жінок і доступне медичне обслуговування.

Мої колеги як ніхто розуміють, що сьогодні серце світу б'ється в Україні – саме так називалася одна з панелей цьогорічного Саміту в Києві. Від нас усіх залежить, яким буде цей пульс,

– поділилась Олена Зеленська.

Перша леді України також повідомила, чого вдалося досягнути: "Два нових реанімобілі від Сербії, українські важкопоранені військові на лікуванні в Бельгії та Іспанії, вихованці з українських дитбудинків в евакуації в Австрії, 270 тонн гуманітарної допомоги від Північної Македонії".

Нагадаємо, через місяць після другого Саміту перших леді Олена Зеленська також поспілкувалась з першими леді. Вона розповіла їм про гуманітарну допомогу Україні, забезпечення постраждалих громадян протезами та реабілітацію поранених, їх психологічну підтримку й допомогу переселенцям.

Олена Зеленська на відеозустрічі з лідерками країн / Фото з інстаграму Олени Зеленської