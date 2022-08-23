Минув рівно місяць з дня другого Саміту перших леді та джентльменів, організованого Оленою Зеленською. Дружина президента зауважила, що Саміт повинен бути не одноразовим заходом, а постійною взаємодією.

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Олена Зеленська поспілкувалась з першими леді

Перша леді поділилась, що продовжує з колегами працювати над результатами Саміту й періодично спілкуватись з ними.

Саме про проміжні результати другого Саміту й про наші плани йшлося під час відеоконференцій, які вже відбулися. Один із них – перші 57 нових реанімобілів, які закупило МОЗ у межах коштів, що надійшли з 51 країни світу на платформу UNITED24. Вони рятуватимуть українців у гарячих точках,

– відзвітувала Олена Зеленська.

Дружина президента додала, що збір коштів на реанімобілі триває, адже машини потрапляють під обстріли, потребують заміни.

Перша леді поспілкувалась з колегами

Олена Зеленська також показала кадри з відеоконференцій з дружиною Президента Європейської ради Амелі Дербаудренгієн, першою леді Латвійської Республіки Андрою Левіте, першою леді Белізу Россаною Марією Брісеньо та дружиною Президента Ісландії Елізою Рейд. На зустріч з ними перша леді одягнула білий класичний жакет.

Говорили про гуманітарну допомогу Україні, забезпечення наших постраждалих громадян протезами та реабілітацію поранених, їх психологічну підтримку й допомогу нашим тимчасовим переселенцям,

– повідомила Зеленська.

"Для мене важливо поділитися тим, що нам уже вдалося й чого ми ще можемо досягти, об’єднавши зусилля. Адже назва нашого цьогорічного саміту "Україна та світ: майбутнє, яке ми (від)будуємо разом" не втрачає актуальності.

Олена Зеленська на конференціях з першими леді / Фото з інстаграму Олени Зеленської