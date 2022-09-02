Асоціація родин захисників "Азовсталі" організовує благодійний мистецький захід у Запоріжжі. Подія відбудеться на підтримку українських героїв.
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Благодійний захід на підтримку героїв "Азовсталі"
Благодійна виставка-продаж мистецьких робіт відбудеться 4 вересня за адресою: проспект Соборний, 226 (внутрішній дворик ІННІ ЗНУ)
Асоціації родин прагне нагадати українцям та світу про подвиг Маріупольського військового гарнізону. Також метою події є зібрати кошти на реабілітацію хлопців та дівчат, які повернулися з полону. 100% прибутку від проданих мистецьких робіт будуть передані у фонди Асоціації захисників родин "Азовсталі" та Патронатної служби "Янголи Азову".
На нашій благодійній артподії ви зможете придбати картини, інсталяції, хенд-мейд вироби, листівки та плакати від небайдужих українців. Свої роботи митці надсилали з усієї країни та світу. Рідні захисників, а також діти, які перебували в бункерах "Азовсталі", також долучились до проєкту, як автори виробів,
– поділилися в Асоціації.
Виставку можна буде відвідати разом з дітьми. До того ж на заході виступатимуть музиканти – гурти Banderstadt та "Хорта". Хедлайнером події й спеціальним гостем є заслужений артист України Арсен Мірзоян.
Анонс події / Фото з телеграму Асоціації
"Артпроєкт реалізовується спільними зусиллями активістів Асоціації захисників родин "Азовсталі" міста Запоріжжя, волонтерськими організаціями та добровольцями, які боронять державу на запорізькому напрямку", – додають родини захисників.