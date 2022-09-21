В елегантному костюмі: Олена Зеленська провела бранч у Нью-Йорку

Олена Зеленська відправилася в Нью-Йорк, де представить Україну на Генасамблеї ООН. Перед цим вона зібрала подружжя президентів і прем'єр-міністрів 9 країн світу в Українському інституті Америки на бранчі в межах Саміту перших леді та джентльменів.

Олена Зеленська зустрілася з іноземними партнерами, щоб поділитися тим, чим живуть наші країни зараз, обговорити питання, які турбують людей. Такий обмін досвідом і думками дає міцну основу для побудови майбутньої співпраці.

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Я щиро вірю, що сила перших леді та джентльменів здатна покращувати світ. Здатна якщо не знаходити вихід із криз, то полегшувати та пом'якшувати процеси, які ці кризи спричиняють. Або навіть більше – запобігати їм. Ми це можемо робити й робимо через наші соціальні, освітні, гуманітарні та культурні проєкти. Ми це здатні робити м'яко, а не силою м'язів,

– сказала Зеленська.

Олена повідомила, що географія Саміту перших леді та джентльменів розширюється. У Нью-Йорку зустріч відбулася з нагоди 77-ї сесії Генасамблеї ООН. Зеленська запропонувала колегам створити постійну платформу, яка функціонуватиме протягом року, між щорічними подіями.

Олена Зеленська з колегами в Нью-Йорку / Фото з телеграму першої леді

"Саміт залишається майданчиком для обговорення актуальних викликів сьогодення, яких у світі не меншає. Наш український досвід показує: боротися й перемагати краще разом", – підкреслила перша леді України.

Образ Олени Зеленської

На офіційну зустріч Зеленська прибула в елегантному сірому костюмі, що складався з широких штанів і подовженого піджака. Поєднала вбрання з туфлями-човниками на підборах в тон. Волосся Олена вклала рівно, а на обличчі зробила повсякденний макіяж у коричневих відтінках. Серед аксесуарів її образ довершили лаконічні сережки.

Олена Зеленська з колегами в Нью-Йорку / Фото з телеграму першої леді