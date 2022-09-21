Елена Зеленская встретилась с иностранными партнерами, чтобы поделиться тем, чем живут наши страны сейчас, обсудить вопросы, которые беспокоят людей. Такой обмен опытом и мнениями дает прочную основу для построения будущего сотрудничества.

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Я искренне верю, что сила первых леди и джентльменов способна улучшать мир. Способна если не находить выход из кризисов, то облегчать и смягчать процессы, которые вызывают эти кризисы. Или даже больше – предотвращать их. Мы это можем делать и делаем через наши социальные, образовательные, гуманитарные и культурные проекты. Мы это способны делать мягко, а не силой мышц,

– сказала Зеленская.

Елена сообщила, что география саммита первых леди и джентльменов расширяется. В Нью-Йорке встреча прошла по случаю 77-й сессии Генассамблеи ООН. Зеленская предложила коллегам создать постоянную платформу, которая будет функционировать в течение года между ежегодными событиями.

Елена Зеленская с коллегами в Нью-Йорке / Фото с телеграмма первой леди

"Саммит остается площадкой для обсуждения актуальных вызовов, которых в мире не уменьшается. Наш украинский опыт показывает: бороться и побеждать лучше вместе", – подчеркнула первая леди Украины.

Образ Елены Зеленской

На официальную встречу Зеленская прибыла в элегантном сером костюме, состоявшем из широких брюк и удлиненного пиджака. Соединила наряды с туфлями-челноками на каблуке в тон. Волосы Елена уложила ровно, а на лице сделала повседневный макияж в коричневых оттенках. Среди аксессуаров ее образ завершили лаконичные серьги.

Елена Зеленская с коллегами в Нью-Йорке / Фото с телеграмма первой леди