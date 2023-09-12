Він у мене не питає, – Олена Зеленська відповіла, чи дає тихцем поради чоловіку-президенту

Олена Зеленська відповіла на запитання, чи радить щось Володимиру поза камерами. Перша леді зауважила, що може дати чоловікові тільки людські поради.

Журналістка Ялда Хакім поставила запитання Олені Зеленській щодо її впливу на чоловіка. Перша леді зізналась, що вважає неетичним давати поради президентові.

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Чи дає Зеленська поради чоловіку

Олена Зеленська розповіла, що може спілкуватися з чоловіком на різні теми. Але давати поради не буде – адже й сам президент їх не просить.

Я його дружина, а не його політичний радник. І такі речі, чесно кажучи, намагаємося в родині не обговорювати. Тобто ми можемо поговорити на будь-які теми, але порад він у мене не питає. А навіть якщо я їх і дам, не впевнена, що він їх використає. Величезна прірва між моєю експертністю і його,

– поділилась перша леді.

Зеленська все ж зауважила, що може давати "людські" поради Володимиру як дружина. Але на них зараз просто немає часу.

"Суто людські поради – авжеж, як дружина чоловікові, якщо він питається, я залюбки надаю. Але думаю, що він їх не дуже потребує зараз, тому що він живе війною, боротьбою. Я не можу йому нічого порадити щодо постачання військової техніки, це зрозуміло. А чим йому ще допомогти?" – зазначила Олена.

Олена Зеленська про поради чоловіку: відео

Стосунки першої леді з чоловіком