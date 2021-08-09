Олена Зеленська на публічних заходах завжди демонструє відчуття стилю. Вона має смак в одязі й обирає вбрання, що доречне до подій.

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Новий образ першої леді

Дружина президента з'явилася перед політичними діячами у стриманому чорному вбранні з коротким рукавом. Ймовірно, це була приталена сукня або ж футболка, яку Олена поєднала зі штанами. Оскільки жінка зображена на фото не в повний зріст, то точно побачити не можна.

Волосся Зеленська заплела в косу й зібрала в низький пучок. Лише одне пасмо спадало на обличчя, що додавало образові ніжності. На обличчі перша леді зробила повсякденний макіяж у коричневих відтінках. Серед прикрас обрала лаконічні сережки та ланцюжок.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

У дописі Олена Зеленська розповіла про проблему домашнього насильства в Україні, її загострення в час пандемії коронавірусу. Вона повідомила, що уряд вперше виділив субвенцію в розмірі 274 мільйони 200 тисяч гривень. За ці кошти планують:

створити 28 притулків, 39 денних центрів, 58 консультативних служб для підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Водночас буде підвищено рівень надання соціальних послуг у 16 наявних притулках;

зробити реконструкцію, капітальний та поточний ремонт наявних приміщень для облаштування притулків;

придбати необхідне обладнання, побутові та офісні меблі, комп'ютери, телекомунікаційне обладнання;

придбати 40 автомобілів для мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

"Для мене дуже важливо, що вже сьогодні Україна виконує один із пунктів зобов'язань Міжнародного "Партнерства Біарриц" – це розбудова мережі притулків та кімнат кризового реагування", – наголосила перша леді.