Елена Зеленская на публичных мероприятиях всегда демонстрирует чувство стиля. У нее есть вкус в одежде и она выбирает наряд, который уместен к событиям.

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Новый образ первой леди

Супруга президента предстала перед политическими деятелями в сдержанном черном наряде с коротким рукавом. Вероятно, это было приталенное платье или же футболка, которую Елена соединила со штанами. Поскольку женщина изображена на фото не в полный рост, то точно увидеть нельзя.

Волосы Зеленская заплела в косу и собрала в низкий пучок. Лишь одна прядь спадала на лицо, что добавляло образу нежности. На лице первая леди сделала повседневный макияж в коричневых оттенках. Среди украшений выбрала лаконичные серьги и цепочку.

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В заметке Елена Зеленская рассказала о проблеме домашнего насилия в Украине, ее обострении во время пандемии коронавируса. Она сообщила, что правительство впервые выделило субвенцию в размере 274 миллиона 200 тысяч гривен. За эти средства планируют:

создать 28 приютов, 39 дневных центров, 58 консультативных служб для поддержки лиц, пострадавших от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола. В то же время будет повышен уровень предоставления социальных услуг в 16 имеющихся приютах;

сделать реконструкцию, капитальный и текущий ремонт имеющихся помещений для обустройства приютов;

купить необходимое оборудование, бытовую и офисную мебель, компьютеры, телекоммуникационное оборудование;

купить 40 автомобилей для мобильных бригад социально-психологической помощи лицам, которые пострадали от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола.

"Для меня очень важно, что уже сегодня Украина выполняет один из пунктов обязательств Международного "Партнерства Биарриц" – это развитие сети приютов и комнат кризисного реагирования", – подчеркнула первая леди.