Олена Зеленська приїхала до Львова у вишуканому образі з особливою брошкою

Олена Зеленська приїхала до Львова з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком. Вони відвідали дитячий медичний центр і передали обладнання на понад 45 мільйонів гривень.

Олена Зеленська хоч і мріє про відпустку, але продовжує виконувати обов'язки першої леді. У Львів вона прибула з робочим візитом і відвідала медичні заклади – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. Сучасне обладнання туди купили за гроші, які зібрало Посольство України у Великій Британії під час спеціального благодійного аукціону.

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Крім того, дружина президента побачила підрозділ центру – Клініку психічного здоров'я дітей, підлітків та молоді. Її психологи пройшли навчання в Ізраїльському центрі травми та стійкості NATAL і надають безкоштовну підтримку вимушеним переселенцям та постраждалим від війни.

Львів рятує. Саме медичні заклади Львівщини взяли на себе велику частину праці з лікування та реабілітації українців, постраждалих від російського нападу. Саме через Львів рік тому проходили наші "конвої життя", коли вивозили тяжкохворих дітей і дорослих з-під бомбардування на лікування за кордоном. А нині найкраща допомога надається просто тут,

– прокоментувала Олена Зеленська.

Вишуканий образ Олени Зеленської у Львові

У Львові перша леді України з'явилася в ефектному образі – жакеті-кімоно з розрізом на рукавах і прямих штанах зі стрілками. Вишуканий костюм total black вона довершила темно-червоною сорочкою та лаконічними лоферами. Зеленська підібрала особливу прикрасу – золоту брошку у вигляді карти України.

Олена Зеленська у медичному центрі у Львові / Фото з інстаграму першої леді України

Олена Зеленська у медичному центрі у Львові / Фото з інстаграму першої леді України

Олена Зеленська у медичному центрі у Львові / Фото з інстаграму першої леді України