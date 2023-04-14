Елена Зеленская хоть и мечтает об отпуске, но продолжает исполнять обязанности первой леди. Во Львов она прибыла с рабочим визитом и посетила медицинские учреждения – Западноукраинский специализированный детский медицинский центр. Современное оборудование туда купили за деньги, собранные Посольством Украины в Великобритании во время специального благотворительного аукциона.

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Кроме того, супруга президента увидела подразделение центра – Клинику психического здоровья детей, подростков и молодежи. Ее психологи прошли обучение в Израильском центре травмы и стойкости NATAL и оказывают бесплатную поддержку вынужденным переселенцам и пострадавшим от войны.

Львов спасает. Именно медицинские учреждения Львовщины взяли на себя большую часть работы по лечению и реабилитации украинцев, пострадавших от российского нападения. Именно через Львов год назад проходили наши "конвои жизни", когда вывозили тяжелобольных детей и взрослых из-под бомбардировки на лечение за границей. А сейчас лучшая помощь предоставляется прямо здесь,

– прокомментировала Елена Зеленская.

Изысканный образ Елены Зеленской во Львове

Во Львове первая леди Украины появилась в эффектном образе – жакете-кимоно с разрезом на рукавах и прямых брюках со стрелками. Изысканный костюм total black она завершила темно-красной рубашкой и лаконичными лоферами. Зеленская подобрала особое украшение – золотую брошь в виде карты Украины.

Елена Зеленская в медицинском центре во Львове / Фото из инстаграмм первой леди Украины

Елена Зеленская в медицинском центре во Львове / Фото из инстаграмм первой леди Украины

Елена Зеленская в медицинском центре во Львове / Фото из инстаграмм первой леди Украины