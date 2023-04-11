Будущая фабрика-кухня будет кормить учебные заведения трех окрестных общин – Бучи, Немешаево и Бородянки. Вторую такую откроют в Лозовой Харьковской области, 10 апреля соответствующий меморандум подписали Олег Синегубов и лозовской городской голова Сергей Зеленский.

К теме В бордовом платье и с подвеской-трезубцем: Зеленская приехала в Польшу в монохромном образе

На строительство в Бучу Елена Зеленская приехала с американским меценатом Говардом Баффетом, чтобы тот лично поднял первый ковш земли на экскаваторе. Первая леди поблагодарила бизнесмена "за любовь к Украине, веру в нее и ее детей" и обрадовалась, что наконец-то возобновила реформу школьного питания.

Проект фабрики-кухни не только о еде, но и о совместных действиях. О поддержке, не имеющей границ и территориальных ограничений. О помощи и взаимодействии в широком смысле, потому что кухни – это и рабочие места, и необходимое территориям экономическое оживление. Это проект о жизни и необходимой для него энергии. Производство не только калорий, но и надежды и силы для детей и взрослых,

– вдохновенно прокомментировала Елена Зеленская.

Стильный образ Елены Зеленской в Буче

Для рабочей поездки в Бучу первая леди Украины выбрала достаточно нетипичный для себя look. Конечно же она не приехала бы на строительство в туфлях-лодочках на каблуке и классическом костюме, поэтому выбрала комфортный и трендовый повседневный аутфит.

На Елене Зеленской был черный гольф и ветровка от спортивного бренда The North Face. Темный верх первая леди соединила с широкими джинсами и нюдовыми кроссовками. Волосы она собрала в колосок, а из аксессуаров подобрала только золотые серьги-шарики.

Елена Зеленская на строительстве в Буче / Фото с телеграмма первой леди Украины

Елена Зеленская на строительстве в Буче / Фото с телеграмма первой леди Украины

Елена Зеленская на строительстве в Буче / Фото с телеграмма первой леди Украины