Олена Зеленська прибула у Францію в пудровому костюмі: вишуканий образ першої леді

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська 16 квітня прибули з робочим візитом до Франції. Дружина президента зачарувала публіку вишуканим образом.

Президент Зеленський з дружиною прилетіли до Парижа. Там лідер держави повинен зустрітися з Макроном та провести переговори. Перемовини між очільниками країн зумовлені напруженим станом поблизу українських кордонів. Ймовірно, ділові зустрічі проведе й перша леді Олена Зеленська.

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Образ Олени Зеленської

На трапі літака дружина президента продемонструвала елегантний аутфіт. Для ділового візиту перша леді обрала ніжний пудровий костюм, що складався зі спідниці довжини максі та стильного жакета. Бездоганну фігуру підкреслював тонкий пояс бордового кольору.

Класичний костюм Олена Зеленська поєднала із туфлями на невисоких підборах у тон. Вона вирівняла волосся та вклала його у лаконічну зачіску. Також образ дружини президента доповнювали золоті сережки.

На обличчі перша леді зробила макіяж з акцентом на очах. Через пандемію коронавірусу Олена Зеленська одягла захисну маску.



Олена та Володимир Зеленські прибули у Францію / Скриншот з відео

Вишукані образи Олени Зеленської