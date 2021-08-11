Тепер у Лондонському тауері: Олена Зеленська презентувала ще один україномовний гід

Перша леді України в рамках культурної дипломатії разом з командою запустила ще один україномовний гід у музеї Лондона. Тепер відвідувачі зможуть слухати аудіоекскурсії в Тауері українською мовою.

Про чергове досягнення Олена Зеленська сповістила у відеоролику в інстаграмі. На кадрах можна побачити, що в рамках тогорічного візиту першої леді у Велику Британію Зеленська зустрічалась з представниками Тауера, аби обговорити усі деталі.

До слова Олена Зеленська прийшла на робочу зустріч у чорному вбранні: фото

Текст публікації першої леді України

"Для мене цей аудіогід є особливим. Я особисто була присутня під час підписання Меморандуму з Адміністрацією історичних королівських палаців про створення першого у Великій Британії аудіогіда українською. Впевнена, що Лондонський Тауер, відчиняючи двері для української мови у Британії, стане гарним початком для її поширення в інших культурних та історичних пам’ятках цієї дивовижної країни", – поділилась Зеленська в мережі.

Варто зазначити, що це вже 27-й україномовний аудіогід, який можна почути по найбільших музеях світу. Тауер є архітектурним символом Британії і розміщений в історичному центрі Лондона, тому така новина має чимале значення для поширення української культури та мови.

Зазначимо, що для відеоролику Олена Зеленська одягнула класичний білик костюм з білою базовою футболкою.

Де ще можна почути україномовні гіди