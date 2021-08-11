Об очередном достижении Елена Зеленская сообщила в видеоролике в инстаграме. На кадрах можно увидеть, что в рамках прошлогоднего визита первой леди в Великобританию Зеленская встречалась с представителями Тауэра, чтобы обсудить все детали.
К слову Елена Зеленская пришла на рабочую встречу в черной одежде: фото
Текст публикации первой леди Украины
"Для меня этот аудиогид особенный. Я лично присутствовала при подписании Меморандума с Администрацией исторических королевских дворцов о создании первого в Великобритании аудиогида на украинским. Уверена, что Лондонский Тауэр, открывая двери для украинского языка в Великобритании, станет хорошим началом для его распространения в других культурных и исторических памятниках этой удивительной страны", – поделилась Зеленская в сети.
Стоит отметить, что это уже 27-й украиноязычный аудиогид, который можно услышать в крупнейших музеях мира. Тауэр является архитектурным символом Британии и размещен в историческом центре Лондона, поэтому такая новость имеет большое значение для распространения украинской культуры и языка.
Отметим, что для видеоролика Елена Зеленская надела классический белый костюм с белой базовой футболкой.
Где еще можно услышать украиноязычные гиды
- В венской галерее Альбертина (Вена, Австрия);
- Музее истории искусств (Вена, Австрия);
- Венском доме искусств в Австрии (Музей Хундертвассера);
- В Версале (Париж, Франция);
- В Колизее (Рим, Италия);
- Музее Сергея Параджанова (Ериван, Армения) и других.