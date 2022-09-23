Олена Зеленська презентувала благодійну Фундацію у Нью-Йорку: фото образу першої леді

Перша леді Олена Зеленська презентувала власну благодійну компанію - Фундацію. Вона виступила з промовою у Нью-Йорку, де розповіла про мету її створення.

Перша леді України Олена Зеленська перебуває у відрядженні в Нью-Йорку, де відвідує різні заходи та спілкується з лідерами країн.

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Олена Зеленська презентувала благодійну компанію

23 вересня перша леді презентувала свій благодійний фонд – Фундацію. Вона прагне швидше відповідати на потреби українців, тому створила "штаб порятунку", яким і стала Фундація.

Презентувала світу свою Фундацію. Фактично так офіційно втілилось усе те, що я робила з початку повномасштабного вторгнення, допомагаючи нашим людям вижити в нових умовах,

– висловилась Олена Зеленська.

Перша леді презентувала Фундацію: відео

"Наші лікарні бомбардували – ми вивозили дітей з онкохворобами до безпечних країн. Наші дорослі та діти втрачали й втрачають кінцівки – ми знаходимо для них найкраще протезування за кордоном. Наші жінки через постійний стрес почали народжувати передчасно – і ми завозимо для порятунку недоношених немовлят спеціальні інкубатори з безперебійним живленням".

Олена Зеленська підкреслила, що Фундація створена насамперед для людини та її добробуту. Фонд має три напрямки:

гуманітарна допомога – кожен може звернутись та отримати її;

якісна та доступна медицина – для фізичного та ментального здоров'я;

освіта – для розвитку молоді.

Щоб розширити можливості Фундації Олена Зеленська зібрала політичних та бізнес-лідерів світу. На презентації Фундації перша леді підкреслила, що треба протиставити руйнуванням – відбудову.

Презентація Фундації / Фото з телеграму першої леді

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Образ Олени Зеленської

Перша леді України постала перед світовими лідерами у стильному чорному костюмі, що складався з широких штанів, які часто полюбляє носити Олена Зеленська. Вона також одягнула вишуканий атласний асиметричний жакет, який доповнила золотою брошкою.

Дружина президента прикрасила вуха золотими сережками-камінцями та зробила лаконічну зачіску, вклавши русяве волосся в пучок. На обличчі вона зробила природний макіяж.



Олена Зеленська / Фото з телеграму першої леді