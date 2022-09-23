Після ефектної появи на засіданні Генасамблеї ООН Олена Зеленська здійснила ще кілька офіційних виходів у США. Для них перша леді обрала вишуканий чорно-білий ансамбль від українських брендів.

До теми У вишуканому чорно-білому костюмі: Олена Зеленська на саміті HeForShe у Нью-Йорку

Приголомшливий образ Зеленської в Нью-Йорку

Для появи в Національному музеї і меморіалі 11 вересня Олена Зеленська обрала білосніжну блузу з білою вишивкою на об'ємних рукавах і широкі чорні штани зі стрілками від модельєра Артема Климчука. Цікавою деталлю її look став чорно-білий пояс від бренду Gunia Project. На ньому вишиті слова, які найкраще характеризують Україну – сила, сміливість, воля. Вартість пояса, до речі, 3 тисячі гривень, і витканий він вручну.

Волосся перша леді зібрала в бездоганний низький пучок і підібрала золоті сережки з колекції "Незалежна". Вона створена у колаборації брендів Guzema та Gunia Project.

Олена Зеленська поблизу Меморіалу 9/11 в Нью-Йорку / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська поблизу Меморіалу 9/11 в Нью-Йорку / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська поблизу Меморіалу 9/11 в Нью-Йорку / Фото з інстаграму першої леді

Зеленській подарували саджанець дерева, що вижило під час теракту 11 вересня

Президентка Меморіалу 9/11 Еліс Грінівальд вручила Зеленській і Шмигалю саджанець з насіння дерева, яке дивом врятували з-під завалів торговельного центру після теракту 11 вересня. Воно є символом стійкості та надії. З 2013 року його саджанці дарують громадам, що пережили страшні трагедії, але вистояли.

Сьогодні деревце отримала Україна, яку спустошує російська орда. Україна, у деокупованих містах якої знаходять братські могили з сотнями закатованих. Україна, багатоповерхівки якої щодня руйнує ракетами держава-терорист – російська федерація,

– емоційно наголосила Олена Зеленська.

Олена Зеленська виступила в Українському музеї в Нью-Йорку

В Українському музеї в Нью-Йорку перша леді розповіла про музей Марії Примаченко, спалений російськими обстрілами, знищені музеї Маріуполя, дім-музей Григорія Сковороди та інші пам'ятки, пошкоджені через російські обстріли. Там вона підписала нову ювілейну марку "Сад божественних пісень. До 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди". Кошти з її продажу підуть на відродження музею філософа.

Культура не має кордонів і меж. Отже, вона незнищенна. Перефразовуючи найвідоміший вислів Сковороди, можна точно сказати: ворог ловив його, та не спіймав,

– влучно підмітила Олена Зеленська.

Олена Зеленська підписала в Нью-Йорку марки "Сад божественних пісень" / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська підписала в Нью-Йорку марки "Сад божественних пісень" / Фото з інстаграму першої леді