В елегантному чорному костюмі: Олена Зеленська презентувала Фундацію в Парижі

Перша леді Олена Зеленська перебуває у Франції з візитом. Днями там вона презентувала благодійну Фундацію в стильному образі.

Перша леді України Олена Зеленська в рамках візиту до Франції презентувала свою Olena Zelenska Foundation. Захід відбувся в la Salle Pleyel у Парижі, за участі Бріджит Макрон та голови Європейської Ради Шарля Мішеля.

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Образ Олени Зеленської

Дружина президента Зеленського постала на презентації у вишуканому та водночас лаконічному образі. Вона позувала у чорному костюмі та молочній сорочці. Образ доповнила брошка зі символікою Фундації.

Перша леді розпустила волосся та вклала його хвильками, заклавши пасма з одного боку за вухо. Бездоганний look Олени Зеленської завершили золоті сережки та макіяж.



Олена Зеленська / Фото з телеграму першої леді

Презентація Фундації: що розповіла перша леді

Перша леді присвятила презентацію свого благодійного фонду Ізюмській міській лікарні. Заклад понищений і потребує відновлення через напад Росії. Томограф розчавлений, операційні блоки та реанімація розгромлені, ліфт впав у шахту. Те, що не понівечили, – розкрали.

Російські загарбники винесли обладнання, ліжка з ковідного відділення, кисневі концентратори. Зняли навіть крани, лінолеум, розетки та проводку. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну тут був капітальний ремонт і нове устаткування. А тепер – лише стіни. І то не всі,

– розповіла Зеленська глядачам.

Дружина президента підкреслила, що створила Фундацію для того, щоб якнайшвидше знаходити ресурси на відновлення. Тож сподівається на підтримку Франції.



Олена Зеленська з Бріджит Макрон і Марк Лядре де Лашар'єру / Фото з телеграму першої леді

"Для нас дуже важливо бачити, що сьогодні навколо благодійної місії Фундації об'єднались французькі політики, потужний бізнес, відомі особистості. Та головне – якщо ця лікарня зараз відродиться, це означатиме не лише відродження медицини, одного із прав людини. Для жителів регіону це означатиме набагато більше. Що вони не покинуті. Не самі. Що світ знає про те, що вони перенесли, і солідарний із ними".

, напередодні Олена Зеленська зустрічалась з першою леді Франції Бріджит Макрон. Дружина українського президента постала в образі від бренду Litkovska, тоді як пані Макрон одягнула костюм від Louis Vuitton.

Візит Олени Зеленської до Франції: відео