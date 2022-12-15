Первая леди Украины Елена Зеленская в рамках визита во Францию представила свою Olena Zelenska Foundation. Мероприятие состоялось в la Salle Pleyel в Париже с участием Бриджит Макрон и председателя Европейского Совета Шарля Мишеля.

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Образ Елены Зеленской

Супруга президента Зеленского предстала на презентации в изысканном и в то же время лаконичном образе. Она позировала в черном костюме и молочной рубашке. Образ дополнила брошь с символикой Фундации.

Первая леди распустила волосы и уложила их волнами, заложив пряди с одной стороны за ухо. Безупречный look Елены Зеленской завершили золотые серьги и макияж.



Елена Зеленская / Фото с телеграма первой леди

Презентация Фонда: что рассказала первая леди

Первая леди посвятила презентацию своего благотворительного фонда Изюмской городской больнице. Заведение уничтожено и требует восстановления из-за нападения России. Томограф раздавлен, операционные блоки и разгромлены реанимация, лифт упал в шахту. То, что не изуродовали, – разворовали.

Российские захватчики вынесли оборудование, кровати из ковидного отделения, кислородные концентраторы. Сняли даже краны, линолеум, розетку и проводку. До полномасштабного вторжения России в Украину здесь находился капитальный ремонт и новое оборудование. А теперь – только стены. И это не все,

– рассказала Зеленская зрителям.

Супруга президента подчеркнула, что создала Фонд для того, чтобы как можно быстрее находить ресурсы на восстановление. Так что надеется на поддержку Франции.



Елена Зеленская из Бриджит Макрон и Марк Лядре де Лашарьеру / Фото с телеграма первой леди

"Для нас очень важно видеть, что сегодня вокруг благотворительной миссии Фонда объединились французские политики, мощный бизнес, известные личности. Но главное – если эта больница сейчас возродится, это означает не только возрождение медицины, одного из прав человека. Для жителей региона это означать гораздо больше. Что они не брошены. Не сами. Что мир знает о том, что они перенесли, и солидарен с ними".

Напомним, накануне Елена Зеленская встречалась с первой леди Франции Бриджит Макрон. Жена украинского президента предстала в образе от бренда Litkovska, тогда как госпожа Макрон надела костюм от Louis Vuitton.

Визит Елены Зеленской во Францию: видео