Онлайн-виступ Олени Зеленської показали в ефірі спільного телемарафону. На конференції в Лугано вона заявила, що "відновлення – це не тільки про будівництво, будівлі без людей – ніщо". Саме тому перша леді України збирає другий саміт перших леді та джентльменів, центральною темою якого стане життя людей після війни.

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Яким буде другий саміт перших леді та джентльменів у Києві

Центральною фігурою саміту стане людина, людський капітал. Ми обговоримо, яке повоєнне майбутнє України та світу нас чекає – як державі відбудувати всі сфери життя, як інвестувати в людей. Думаю, ця розмова буде корисною усьому світу, адже війна в Україні вплинула на людей не лише в моїй країні,

– анонсувала Олена Зеленська.

Так, 23 липня гості зможуть долучитися до саміту онлайн або ж приїхати до Києва особисто.

Нагадаємо, перший в історії саміт перших леді та джентльменів світу провели в Києві 23 серпня 2021 року напередодні 30-річчя Незалежності. Він був присвячений постковідній реальності.

Зеленська про відбудову України

Вона нагадала, що до війни одним з пріоритетів її роботи була безбар'єрність, а нині, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, створювати комфортне середовище для людей з різними потребами ще необхідніше. Тому її робота в цьому напрямку продовжується.

"Тепер це ще більш важливо. Щодня війна калічить десятки дорослих і маленьких, але кожен, хто постраждав, повинен мати можливість жити у післявоєнному суспільстві так само як і до війни", – заявила дружина президента.

Олена Зеленська наголосила на ще одному важливому аспекті відбудови України – психологічній допомозі постраждалим, адже "тривожність та надтривожність відчувають 60 відсотків українців".

Я бачу відбудовану Україну такою, де благополуччя кожного є національним пріоритетом, в якій кожна людина повністю реалізує свій потенціал, може впоратися з втратами, може працювати продуктивно та плідно, радіти життю. Що більше держава інвестує в людей, тим швидше та стійкіше відновиться,

– висловилася перша леді України.

Зазначимо, перша леді України вже бореться з травматичними та стресовими наслідками війни. За її ініціативи запущено Національну програму психологічного здоров'я та психосоціальної підтримки.