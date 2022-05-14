Олена Зеленська поспілкувалася в режимі відеозв'язку з першою леді Польщі Агатою Корнгаузер-Дудою, Литви – Діаною Наусєдєнє, Франції – Бріжит Макрон.

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Вона подякувала дружинам президентів за теплий прийом українців, за можливість отримувати медичні та освітні послуги.

Зверніть увагу! У Польщі нині перебуває 2,5 мільйони тимчасових переселенців з України, у Литві – понад 50 тисяч, у Франції – понад 70 тисяч.

Також завдяки міжнародній евакуаційній ініціативі "Рейси життя" українські діти з онкологією можуть лікуватися у Польщі та Франції. У сусідній країні перебувають сотні хворих українських дітей. Ще 45 пацієнтів полетіли до Франції.

З дружиною президента Литви Діаною Наусєдєнє Зеленська обговорила новий спільний проєкт – щойно створений у Вільнюсі Український центр, який стане осередком культурного, соціального та освітнього життя українців у Литовській Республіці.



Олена Зеленська поговорила з першою леді Франції / Фото Офісу Президента

Під час цієї розмови перша леді України запропонувала колегам нові проєкти для співпраці – національну програму психологічної допомоги: "Вона спрямована на підтримку дітей та їхніх батьків, людей з інвалідністю, людей старшого віку, учасників бойових дій та членів їхніх сімей. Минулого тижня, під час зустрічі з першою леді США Джилл Байден в Ужгороді ми говорили про цей проєкт і виникла ідея – залучити перших леді інших країн до розв'язання проблем психологічного, ментального здоров'я. Створюючи систему психологічної допомоги в Україні, ми братимемо найкращий світовий досвід. Біль війни треба прожити та пережити, щоб були сили йти далі і сприймати життя, щоб нація будувала майбутнє".

Перша леді Польщі взяла під свій патронат проєкт "Книжки без кордонів", щоб забезпечити дітей-переселенців виданнями українською мовою. Українські видавці надають макети книжок польським колегам, які друкують їх.



Олена Зеленська поговорила з першою леді Польщі / Фото Офісу Президента

Крім того, обговорили проєкт з організації літнього відпочинку для дітей українських переселенців у Литві та Франції.

Коли ми торік створювали в Києві клуб перших леді та джентльменів світу, ніхто не очікував, за яких трагічних обставин знадобиться його потужна сила. І ось тепер кожне "Як ти?" від моїх колег зцілює українські рани в буквальному сенсі! Дружба, яка формується в таких умовах, буде найміцнішою. Дякую, друзі. Чекаю, коли зможемо обійнятися вже при особистій зустрічі,

– підсумувала Зеленська.