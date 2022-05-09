8 травня в Ужгород приїжджала Джилл Байден. Того ж дня там побувала Олена Зеленська. Перша леді України поспілкувалася не лише з переселенцями, а й з військовими, які, захищаючи наші землі, отримали поранення.

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Олена Зеленська побувала в Ужгороді

Це перший публічний вихід першої леді за час повномасштабної війни. Зеленська розповіла, що побачила Ужгород воєнного часу, де неймовірно квітнуть сакури, але замість туристів в архітектурній пам'ятці 18 століття "Совине гніздо" облаштували найбільший у Закарпатті хаб для прийому переселенців.

Також перша леді відвідала українських військових, які зараз перебувають в одній з найстаріших лікарень міста. Наразі у медичному закладі лікуються 32 наших поранених воїни.

Мені особисто вдалося подякувати їм за кожен день нашої безпеки. І знаєте, що я почула? "Нема за що". Ці мужні чоловіки навіть не вважають себе героями. Кажуть, це їхня робота. Саме за це і воюють. Щоб був травень, і сакури, і дитячий візочок із маленьким пасажиром під мирним небом. У будь-якому місці. У всій країні,

– наголосила Зеленська.

Олена Зеленська з'явилася на публіці в Ужгороді / Фото з інстаграму першої леді

Зазначимо, перша леді України також подякувала Джилл Байден за її важливий та сміливий візит до України. У час війни в нашій країні немає безпечного місця, тому вчинок першої леді США вкотре показав солідарність та підтримку американського народу у надзвичайно складний для всієї України час.