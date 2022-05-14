Елена Зеленская пообщалась в режиме видеосвязи с первой леди Польши Агатой Корнгаузер-Дудой, Литвы – Дианой Науседине, Франции – Брижит Макрон.

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Она поблагодарила супругов президентов за теплый прием украинцев, за возможность получать медицинские и образовательные услуги.

Обратите внимание! В Польше сейчас находятся 2,5 миллиона временных переселенцев из Украины, в Литве – более 50 тысяч, во Франции – более 70 тысяч.

Также благодаря международной эвакуационной инициативе "Рейсы жизни" украинские дети с онкологией могут лечиться в Польше и Франции. В соседней стране находятся сотни больных украинских детей. Еще 45 пациентов улетели во Францию.

С супругой президента Литвы Дианой Навседено Зеленская обсудила новый совместный проект – только что созданный в Вильнюсе Украинский центр, который станет центром культурной, социальной и образовательной жизни украинцев в Литовской Республике.



Елена Зеленская поговорила с первой леди Франции / Фото Офиса Президента

Во время этого разговора первая леди Украины предложила коллегам новые проекты для сотрудничества – национальную программу психологической помощи: "Она направлена на поддержку детей и их родителей, людей с инвалидностью, людей постарше, участников боевых действий и членов их семей. На прошлой неделе, во время встречи с первой леди США Джилл Байден в Ужгороде мы говорили об этом проекте и возникла идея – привлечь первых леди других стран к решению проблем психологического, ментального здоровья Создавая систему психологической помощи в Украине, мы будем брать лучший мировой опыт нужно прожить и пережить, чтобы силы идти дальше и воспринимать жизнь, чтобы нация строила будущее".

Первая леди Польши взяла под свой патронат проект "Книги без границ", чтобы обеспечить детей-переселенцев на украинском языке. Украинские издатели предоставляют макеты книг польским коллегам, которые печатают их.



Елена Зеленская поговорила с первой леди Польши / Фото Офиса Президента

Кроме того, обсудили проект организации летнего отдыха для детей украинских переселенцев в Литве и Франции.

Когда мы в прошлом году создавали в Киеве клуб первых леди и джентльменов мира, никто не ожидал при каких трагических обстоятельствах понадобится его мощная сила. И вот теперь каждое "Как ты?" от моих коллег исцеляет украинские раны в буквальном смысле! Дружба, которая формируется в таких условиях, будет самой крепкой. Спасибо, друзья. Жду, когда сможем обняться уже при личной встрече,

– подытожила Зеленская.