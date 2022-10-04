Україна боронить світ, – Зеленська у Польщі розповіла про криваві злочини Росії

Олена Зеленська приїхала з візитом до Польщі. Вона виступила на відкритті Варшавського безпекового форуму та розповіла про злочини Росії.

Перша леді України Олена Зеленська побувала на важливій події у Польщі, куди приїхала з робочим візитом. Вона виступила з потужною промовою на відкритті Варшавського безпекового форуму – це щорічна міжнародна конференція, яка збирає учасників з усього світу.

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Про що говорила Олена Зеленська

Дружина президента Зеленського подякувала польським друзям за їхню допомогу та підтримку. Вона звернулась й до інших учасників конференції, наводячи у приклад рішучість Польщі та її президента.

Це війна проти людських цінностей, загальнолюдських цінностей – таких як право на свободу, дім, країну, мову. Ви зрозуміли, що Україна зараз відстоює не тільки себе, вона боронить світ від того, що несе з собою Росія. На жаль, ми всі бачимо, і ви бачите, що вона з собою несе кожного дня в новинах,

– зазначила перша леді.

Олена Зеленська нагадала про криваві теракти Росії, що сталися геть нещодавно – це вбивство ракетою сім'ї у Дніпрі, обстріл гуманітарної колони цивільних людей у Запоріжжі, де в одній автівці залишилась живою лише 3-річна дитина.

"Програючи протистояння з військовими, Росія намагається воювати з мирними людьми. Сьогодні вже казали, що зима близько. І Росія хоче заморозити нас цією зимою", – додала перша леді. Вона розповіла про регулярні удари на ТЕС у Кривому Розі, серед яких обстріли забороненими касетними снарядами.

Олена Зеленська виступила з промовою: дивіться відео онлайн

"Закликаю не боятися зайняти правильний бік", – Зеленська

Олена Зеленська подякувала Польщі за те, що поки Росія полює на мирних людей, Польща рятує українські життя. Вона додала, що країна-терорист воює не лише проти України, але й проти інших держав, зокрема, економічно.

Це гібридна війна світового масштабу. І ви в ній зайняли принципову і безкомпромісну позицію. Я б хотіла закликати всіх тут присутніх не боятися зайняти правильний бік, саме так, як це робить Польща. Як я вже казала, це війна цінностей. Не можна, щоб Росія створила прецедент, щоб агресія стала мовою розв'язання питань у світі,

– підкреслила Зеленська.

"Не можна, щоб ракети, які цілять у житлові будинки, стали загальноприйнятним аргументом вирішення суперечок. Не можна, щоб ядерний шантаж став нашим повсякденним життям. Війна все ще триває. Ми все ще потребуємо військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Але знайте, що ваша підтримка Україні сьогодні – це допомога не тільки нам, це серйозна інвестиція у безпеку та стабільність регіону, Європи, світу в цілому".

Олена Зеленська на форумі / Фото з телеграму Олени Зеленської