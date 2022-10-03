Перша леді України Олена Зеленська з робочим візитом приїхала до Туреччини. Вона завітала до дружини президента Еміне Ердоган.

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Олена Зеленська зустрілась з Еміне Ердоган

"Діти мають бачити в небі повітряні кульки, а не бомби, що падають на них", – перша леді Туреччини пані Еміне Ердоган висловилась так відразу після російського вторгнення у зверненні-підтримці, яке записала для України,

– згадала Олена Зеленська.

Перша леді розповіла, що у перші тижні війни Еміне Ердоган приймала в Туреччині евакуйованих з України дітей-сиріт. Здебільшого про них і була зустріч перших леді. Пані Ердоган очікує чергову групу дітей, які прибудуть з двох дитячих будинків, що в Одеській області. Перша леді Туреччини назвала це її "дружнім обов'язком".

Також Олена Зеленська розповіла колезі про благодійну Фундацію. Тоді як Еміне Ердоган розповіла про свій проєкт "Нульові відходи". Це ініціативи, які спрямовані на ефективне використання обмежених ресурсів. Як розповіла перша леді Туреччини, її надихнули зміни в системі українського шкільного харчування.

Зустріч перших леді / Фото з телеграму Зеленської

Додамо, також перша леді Олена Зеленська взяла участь у церемонії, в якій спустили на воду корвет ВМСУ "Гетьман Іван Мазепа". Протичовновий корвет "служитиме Україні й матиме турецьке серце".

Зеленська в Туреччині: відео

Образ Олени Зеленської

Перша леді для візиту в Туреччину одягнула ансамбль від українського бренду SIX, дизайнеркою якого є Юлія Богдан. Вона постала у білій кофтинці та костюмі насиченого блакитного кольору, що складався зі спідниці та жакету прямого крою.

Олена Зеленська доповнила елегантний образ брошкою, світлим поясом та білосніжними туфлями-човниками. Вона вклала волосся локонами й зробила легкий макіяж.

Олена Зеленська та Еміне Ердоган / Фото з телеграму першої леді