Олена Зеленська зізналася, що Агата Корнгаузер-Дуда для неї є втіленням самої Польщі – самовідданої, дружньої, відкритої для українців з початку загарбницького російського нападу, здатної на вчинки з великої літери.

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Олена Зеленська на зустрічі з Агатою Дудою

Перша леді України подякувала польській колезі за незмінну позицію її країни щодо підтримки України. Також Зеленська розповіла про свою фундацію Olena Zelenska Foundation, яку презентувала в Нью-Йорку. Це новий спосіб долучитися до відновлення України через відбудову освіти, медицини або гуманітарну допомогу. Олена зазначила, що буде рада презентувати всі ці напрямки в Польщі.

Тепер перші леді готують новий спільний проєкт – обмін досвідом між українськими та польськими лікарями. Також повідомила про важливе для українських дітей рішення.

Польща готова приймати дітей-сиріт. З пані Агатою обговорили можливість приймати таких дітей у дружній для нас країні,

– сказала Зеленська.

Образи перших леді

Олена Зеленська на цій робочій зустрічі вкотре продемонструвала бездоганний стиль. Вона постала перед колегою у класичному сірому костюмі, що складався з піджака з вишивкою та штанів. Струнку талію підкреслив тонкий пояс. Такий look Зеленська поєднала з чорними туфлями-човниками. Волосся вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж у нюдових тонах. Довершила аутфіт вишуканими сережками.

Агата Дуда позувала на камеру в довгій кольоровій сукні, смарагдовому піджаку й туфлях-човниках у тон. Коротке біляве волосся вклала у фірмову зачіску, у макіяжі зробила акцент на очах.