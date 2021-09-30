Олена Зеленська для публічних виходів завжди обирає стильне вбрання. Вона вміє підкреслювати смак в одязі й завжди виглядає бездоганно.

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Новий вихід Олени Зеленської

Прохолодного осіннього дня перша леді одягнула класичні широкі штани чорного кольору та гольф у тон. Поверх гольфа одягнула подовжений піджак з принтом у клітинку. Образ поєднала з чорним взуттям. Сере аксесуарів аутфіт Зеленської доповнили чорна захисна маска і коричнева маленька сумка.

Волосся Олена вклала у локони, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах.



Новий вихід Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді



Новий вихід Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді



Новий вихід Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді



Новий вихід Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді



Новий вихід Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

Текст публікації Олени Зеленської:

"NEOсвітній Арсенал" – цікаві враження, викликані темою "Різні разом". Мені особисто вона відгукується надзвичайно потужно. Через культуру, науку, мистецтво й технології організатори порушують питання різноманіття та співіснування різностей.



Не можу не відзначити цього року короткий комікс про людину з порушенням зору Blindman, з яким мені пощастило ознайомитися. Він розповідає про людину, яка через тактильний контакт розуміє навколишній світ: через доторки сприймає спочатку гармонійні звуки, потім дисгармонійні, а в підсумку доходить до переживання складного звукового простору.



Вразила експозиція сільського Пархомівського художнього музею ім. П. Ф. Луньова – одна з яскравих локальних ініціатив, яка має рідкісну колекцію робіт Пікассо, Малевича та Піссарро. Тільки уявіть: шкільний учитель разом з учнями зібрав полотна ще в 50-ті роки минулого століття!



Рада бачити, що в Україні з'являється дедалі більше ініціатив і подій, покликаних розповідати та популяризувати різноманіття.



Питання безбар'єрності – не просто тренд, а вже закономірна річ для суспільства. "NEOсвітній Арсенал" – успішне та влучне підтвердження цього.