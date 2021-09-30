Елена Зеленская для публичных выходов всегда выбирает стильные наряды. Она умеет подчеркивать вкус в одежде и всегда выглядит безупречно.

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Новый выход Елены Зеленской

В прохладный осенний день первая леди надела классические широкие брюки черного цвета и гольф в тон. Поверх гольфа надела удлиненный пиджак с принтом в клетку. Образ соединила с черной обувью. Среди аксессуаров аутфит Зеленской дополнили черная защитная маска и коричневая маленькая сумка.

Волосы Елена уложила в локоны, а на лице сделала повседневный макияж с акцентом на глазах.



Новый выход Елены Зеленской / Фото с инстаграмау первой леди



Новый выход Елены Зеленской / Фото с инстаграмау первой леди



Новый выход Елены Зеленской / Фото с инстаграмау первой леди



Новый выход Елены Зеленской / Фото с инстаграмау первой леди



Новый выход Елены Зеленской / Фото с инстаграмау первой леди

Текст публикации Елены Зеленской:

"NEOсвітній Арсенал​" – интересные впечатления, вызванные темой "Разные вместе". Мне лично она отзывается очень мощно. Через культуру, науку, искусство и технологии организаторы ставят вопрос разнообразия и сосуществования разностей.

Не могу не отметить в этом году короткий комикс о человеке с нарушением зрения Blindman, с которым мне посчастливилось ознакомиться. Он рассказывает о человеке, который через тактильный контакт понимает окружающий мир: через прикосновения воспринимает сначала гармоничные звуки, затем дисгармоничные, а в итоге доходит до переживания сложного звукового пространства.

Поразила экспозиция сельского Пархомовского художественного музея им. П. Ф. Лунева – одна из ярких локальных инициатив, которая имеет редкую коллекцию работ Пикассо, Малевича и Писсарро. Только представьте: школьный учитель вместе с учениками собрал полотна еще в 50-е годы прошлого века!

Рада видеть, что в Украине появляется все больше инициатив и событий, призванных рассказывать и популяризировать разнообразие.

Вопрос безбарьерности – не просто тренд, а уже закономерная вещь для общества. "NEOсвітній Арсенал​" – успешное и точное подтверждение.