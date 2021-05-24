Олена Зеленська підкорила аутфітом у небесно-блакитному костюмі

Разом з великою командою перша леді України врешті-решт представила оновлене меню для школярів. На презентації Олена Зеленська з'явилася у розкішному костюмі небесно-блакитного кольору.

Реформа системи шкільного харчування тривала понад рік. Уже з вересня 2021-го учні їстимуть у шкільних їдальнях більш здорові та корисні страви. Разом з міністрами та шеф-кухарем Євгеном Клопотенком Олена Зеленська презентувала нове меню, яке складається зі 160 позицій.

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"Я щиро рада, що раціон учнів стане більш збалансованим і різноманітним. Сьогодні діти могли скуштувати оновлені позиції з меню. Отримали позитивні відгуки! Ми, дорослі, також мали змогу протестувати. Мені було дуже смачно", – поділилася Олена Зеленська.

Розкішний аутфіт Олени Зеленської

На заході перша леді підкорила присутніх новим бездоганним образом. У її гардеробі з'явився стильний костюм небесно-блакитного кольору. Він складається з подовженого піджака, оздобленого великими білими ґудзиками, та вкорочених штанів прямого крою. Костюм Олена Зеленська поєднала з білим топом та улюбленими чорними туфлями-човниками.

Олена Зеленська в небесно-блакитному костюмі / Фото з інстаграму першої леді

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Зазначимо, нове вбрання дружина президента придбала за власні гроші, адже, як запевняла сама, не витрачає державні кошти на свій одяг. До розкішного костюма Зеленська підібрала лаконічні аксесуари – золоті сережки, а макіяж, що вже звично, зробила з акцентом на очі.

До слова, на заході як перша леді України, так і міністри дотрималися карантинних обмежень і з'явилися в захисних масках.

Олена Зеленська в небесно-блакитному костюмі / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська на заході / Фото з інстаграму першої леді