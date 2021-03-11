Олена Зеленська підкорила елегантним образом на форумі "Україна 30": фото нового виходу

Перша леді України Олена Зеленська виступила на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Культура, медіа, туризм". Вона розпочала панель, що була присвячена моді. Також дружина президента підкорила публіку елегантним образом.

Олена Зеленська на форумі розповіла про своє ставлення до модної індустрії. Вона зазначила, що вважає моду потужним інструментом культурної дипломатії й для своїх робочих поїздок за кордон завжди обирає вбрання від українських дизайнерів.

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Елегантний look Олени Зеленської

Перша леді постала перед камерою у вишуканому костюмі чорного кольору. Він складався з широких штанів і подовженого піджака. Також Зеленська одягнула білу блузку з красивим комірцем.

Волосся Олена вклала в легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і матовою помадою на губах. Довершила вишуканий образ лаконічними сережками.



Елегантний look Олени Зеленської / Скріншот з відео

Цитати Олени Зеленської про українських дизайнерів

"Мені пощастило бути не лише першою леді, а першою леді України. Країни, в якій є багато талановитих дизайнерів. Це суперзірки у світі моди. Завдяки вашим талантам, любі дизайнери, я можу використовувати свою роботу та статус, аби з гордістю презентувати Україну на міжнародній арені".

"Для своїх міжнародних візитів я завжди обираю вбрання від українських дизайнерів".

"Перші леді інших країн, які приїжджають в Україну, часто просять організувати поїздки в шоу-руми, де представлені роботи українських модельєрів".

"Сьогодні українські бренди підкорюють світ. Серед фанатів вишуканих суконь від Олени Реви та Христини Бобкової, розкішних образів від Артема Климчука, капелюхів від Руслана Багінського та речей інших вітчизняних модельєрів є всесвітньо відомі знаменитості".

"Успіх українських модельєрів – не випадок, а тренд, за яким стоїть робота багатьох команд. Наші дизайнери зшивають світ. У всіх сенсах цього слова".

Виступ Олени Зеленської на форумі "Україна 30": дивіться відео онлайн