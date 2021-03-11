Олена Зеленська підкорила елегантним образом на форумі "Україна 30": фото нового виходу

Джерело:24 канал
Перша леді України Олена Зеленська виступила на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Культура, медіа, туризм". Вона розпочала панель, що була присвячена моді. Також дружина президента підкорила публіку елегантним образом.
Олена Зеленська на форумі розповіла про своє ставлення до модної індустрії. Вона зазначила, що вважає моду потужним інструментом культурної дипломатії й для своїх робочих поїздок за кордон завжди обирає вбрання від українських дизайнерів.
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Перша леді постала перед камерою у вишуканому костюмі чорного кольору. Він складався з широких штанів і подовженого піджака. Також Зеленська одягнула білу блузку з красивим комірцем.
Волосся Олена вклала в легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і матовою помадою на губах. Довершила вишуканий образ лаконічними сережками.
Елегантний look Олени Зеленської / Скріншот з відео
Виступ Олени Зеленської на форумі "Україна 30": дивіться відео онлайн