Як інформує Fox News, на 25 компактних будиночків зірка "Термінатора" витратив чверть мільйона доларів – 250 тисяч. Його партнером у добрій справі стала благодійна організація Village for Vets. Саме вона зайнялась облаштуванням осель.

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Голлівудський актор розділив з безхатьками один з найрадісніших моментів їхнього життя. У дощовий день він разом з сином Патріком Шварценеггером приїхав на захід Лос-Анджелеса, де встановили домівки.

Я святкував Різдво раніше. 25 будинків, які я пожертвував для бездомних ветеранів, були встановлені тут, у Лос-Анджелесі. Було фантастично провести час з нашими героями та вітати їх у нових оселях,

– ділиться Шварценеггер з фоловерами.

Арнольд Шварценеггер з безхатьком, якому подарував дім / Фото з інстаграму

Арнольд Шварценеггер / Фото з інстаграму

У переддень католицького Різдва, 24 грудня, відставні військовослужбовці, котрі жили на вулиці, заїхали в будинки з білими фасадами, електрикою, опаленням і кондиціонерами.

"Ми довели, що, працюючи разом, можемо вирішити будь-яку проблему", – додає знаменитість.

Будинки, які Шварценеггер подарував безхатькам / Фото з інстаграму актора

Тут варто зауважити, 18-річний Шварценеггер і сам служив у збройних силах Австрії. Однак замість армії він обрав бодибілдинг.

74-річний американський актор чуйний не тільки до ветеранів, а й до дітей: