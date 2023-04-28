Для цієї події дружина президента обрала стриманий образ – чорний піджак та гольф під горло. Нагадаємо, що днями Олена Зеленська взяла участь у церемонії разом з королем Чарльзом III та королевою Каміллою.
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Зеленська емоційно висловилася про депортацію дітей
Під час засідання в ПАРЄ ухвалили проєкт резолюції щодо українських дітей, яких примусово переселили до Росії або на українські території, що перебувають в окупації.
Зеленська виступила перед депутатами ПАРЄ. Вона говорила про українських дітей, яких росіяни примусово вивозять на територію Росії та передають в російські родини.
Зокрема, вона навела кілька страшних прикладів депортації:
- Про 12-річного Сашка з Маріуполя, якого росіяни розділили з його мамою, сказавши, що вона від нього відмовилась. Згодом хлопчика вдалося повернути до України, але його мама досі перебуває в полоні росіян.
- Про 12-річну Кіру з Маріуполя, у якої росіяни вбили батька, а дівчинку вивезли до Донецька. Її також вдалося повернути додому.
- Ще одна історія про Матвійка. Його тата кинули до в'язниці під час "фільтрації" в Маріуполі, а дітей забрали до притулку. Кілька місяців вони нічого не знали одне про одного. Діти знайшлися в пансіонаті під Москвою буквально за день до того, як їх мали всиновити росіяни.
Зеленська розпоіла про викрадених українських дітей / Фото з телеграму першої леді
За сотнями схожих історій видно, як саме окупанти викрадають українських дітей. Найчастіше – вбивши їхніх батьків або примусово розлучивши із родинами. А ще вивозять цілі дитбудинки та інтернати,
– заявила Зеленська.
За її словами, ці історії добре закінчилися, дітей вдалося повернути. Таких випадків близько 360.
"Але є більш вражаюча цифра – 19 390. Це кількість дітей, які досі перебувають у російському полоні. І це лише дані, які підтверджені. Але що відбувається з дітьми на окупованих територіях – невідомо", – відповіла перша леді.
Олена Зеленська обговорила депортацію українських дітей в ПАРЄ: відео
Перша леді України подякувала учасникам сесії за увагу до теми примусової депортації українських дітей.
Україна повертає дітей додому: останні новини
- 25 квітня до України повернулись троє дітей, яких раніше вивезли росіяни. Вони не бачили рідних близько пів року. Дорога дітей зайняла 15 днів. Малеча пережила години допитів у Росії та Білорусі, й нарешті повернулась до рідних.
- Крім того, 10 квітня вдалось повернути додому ще 24 дитини. Під час окупації Херсонської області російські окупанти вивезли їх углиб Росії та окупованих територій.
- 22 березня благодійна організація "Save Ukraine" допомогла повернути 17 українських дітей додому. Благодійники розповіли, що складна логістика, постійна небезпека, лінія вогню та перетин кількох кордонів для багатьох батьків перетворили повернення дітей у надзадачу. Тому вони звернулися за допомогою до Save Ukraine.