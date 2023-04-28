Для этого события жена президента выбрала сдержанный образ – черный пиджак и гольф под горло. Напомним, что на днях Елена Зеленская приняла участие в церемонии вместе с королем Чарльзом III и королевой Камиллой.

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Зеленская эмоционально высказалась о депортации детей

Во время заседания в ПАСЕ приняли проект резолюции по украинским детям, которых принудительно переселили в Россию или на украинские территории, находящиеся в оккупации.

Зеленская выступила перед депутатами ПАСЕ. Она говорила об украинских детях, которых россияне принудительно вывозят на территорию России и передают в русские семьи.

В частности, она привела несколько страшных примеров депортации:

О 12-летнем Саше из Мариуполя, которого россияне разделили с его мамой, сказав, что она от него отказалась. Впоследствии мальчика удалось вернуть в Украину, но его мама все еще находится в плену россиян.

О 12-летней Кире из Мариуполя, у которой россияне убили отца, а девочку вывезли в Донецк. Ее также удалось вернуть домой.

Еще одна история о Матвейке. Его отца бросили в тюрьму во время "фильтрации" в Мариуполе, а детей забрали в приют. Несколько месяцев они ничего не знали друг о друге. Дети нашлись в пансионате под Москвой буквально за день до того, как их должны были усыновить россияне.



Зеленская распоила о похищенных украинских детях / Фото с телеграммы первой леди

За сотнями подобных историй видно, как именно оккупанты похищают украинских детей. Чаще всего – убив их родителей или принудительно разлучив с семьями. А еще вывозят целые детдома и интернаты,

– заявила Зеленская.

По ее словам, эти истории хорошо закончились, детей удалось вернуть. Таких случаев около 360 человек.

"Но есть больше впечатляющая цифра – 19 390. Это количество детей, которые все еще находятся в российском плену. И это только данные, подтвержденные. Но что происходит с детьми на оккупированных территориях – неизвестно", – ответила первая леди.

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