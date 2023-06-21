Олена Зеленська з'явилася на публіці у білій вишиванці: фото ніжного образу першої леді
Джерело:Олена Зеленська
Перша леді України перебуває з робочим візитом в Ізраїлі. Там на офіційних подіях Олена Зеленська продемонструвала кілька аутфітів, серед яких була біла вишиванка.
Ціль візиту Олени до Ізраїлю – робота над проєктами у сфері ментального здоров'я та допомога українцям, які страждають від симптомів посттравматичного стресу. Дружина президента відвідала Культурний центр при Посольстві України в Ізраїлі. У цьому осередку українці радо зустріли Зеленську.
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Ніжний look Олени Зеленської
Перша леді України одягнула білу вишиванку з вишивкою в тон та об‘ємними рукавами, що виглядала дуже ніжно та вишукано водночас. Поєднала такий верх з чорними класичними штанами та бежевими туфлями-човниками на невисоких підборах.
Волосся Олени було вкладене в легкі локони, які гарно спадали спереду. На обличчі був макіяж у коричневих відтінках з матовою помадою на губах. Довершили аутфіт лаконічні сережки та підвіска.
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Виходи Олени Зеленської в Ізраїлі
- На зустрічі з президентським подружжям перша леді була в діловому молочному костюмі – спідниці прямого крою та подовженому піджаку на ґудзиках з розширеними рукавами й коміром-стійкою.
- Після офіційної зустрічі з президентським подружжям вона відвідала один із найбільших дитячих шпиталів Ізраїля Safra Children's Hospital. У дитячій лікарні перша леді України з'явилася у вишуканому поло від українського бренду.