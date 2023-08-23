У вишиванці з чорними квітами: Олена Зеленська зачарувала образом у День українського прапора

Перша леді Олена Зеленська привітала українців з важливим святом. Дружина президента захопила своїм ніжним образом на День прапора. Зеленська вдягнула білу вишиванку з чорними квітами.

Перша леді в День державного прапора висловила свої думки. За її словами, жовто-блакитний стяг за кордоном – це символ підтримки України, а прапор вдома – це символ гордості за воїнів та людей.

Цікаво Володимир Зеленський одягнув оригінальну вишиванку від бренду Etnodim

У цей день Олена Зеленська показала свій святковий лук. Зауважимо, що одяг від українських брендів.

Дружина президента постала на фото у білій вишиванці з чорними квітами (від Gaptuvalnya). Свій образ перша леді доповнила намистом з перлинами, золотим кулоном та золотий тризубом. Волосся Олена зібрала у пучок та зробила легкий макіяж.



Олена Зеленська в День прапора України / Фото з її інстаграму

Представники бренду Gaptuvalnya розповіли про свою вишиванку. Виявляється сорочка з традиційною вишивкою Рожа натхнена орнаментами старовинних вишиванок. Відомо, що коштує така 9500 гривень.

"Рожа (або троянда) – оберіг духовного коріння людини. Ми перенесли традиційний орнамент в сучасність, зберігаючи вірність етнічній спадщині", – пояснили там.

Олена Зеленська любить вишиванки