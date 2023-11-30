28 листопада на останнє цьогорічне засідання зібралося 11 міністерств і відомств. Посадовці обговорювали проєкти психологічної допомоги українцям.

До слова Фотограф зблизька показав емоції Олени Зеленської на публічному заході: фото першої леді

Перша леді України також виступила на засіданні та розповіла про важливість соцопитувань. Одне з таких провели до третього Саміту перших леді та джентльменів.

Це було моїм принциповим рішенням – поєднати Україну та світ спільним викликом. І ми влучили в ціль. Бо, коли провели опитування в 11 країнах, з’ясувалося, що всі люди визначають однакові приводи для тривог – від війни до фінансової неспроможності. Натомість досі по психологічну допомогу звертається всього 6% людей,

– повідомила Олена Зеленська.

Дружина президента зауважила, що вимальовується ще одна площина для проєктів. Це психологічне просвітництво, яке б мало на меті дати зрозуміти, що звертатись по допомогу не лише не соромно, а відповідально. Проєкти про ментальне здоров'я розширять до регіонів, щоб допомога була можлива для кожного українця.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді

Образ першої леді

На засідання Олена Зеленська одягнула темно-гірчичний костюм-трійку та бежеву кофтинку під низ. Особливістю її образу була брошка від українського бренду Gunia Project.

Це брошка під назвою "Голубка". Вона натхненна виробами з тіста, якими українці традиційно прикрашали хліб, а особливо весільну випічку.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді