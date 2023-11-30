28 ноября на последнее заседание этого года собралось 11 министерств и ведомств. Чиновники обсуждали проекты психологической помощи украинцам.

К слову Фотограф вблизи показал эмоции Елены Зеленской на публичном мероприятии: фото первой леди

Первая леди Украины также выступила на заседании и рассказала о важности соцопросов. Одно из таких провели в третий саммит первых леди и джентльменов.

Это было моим принципиальным решением – объединить Украину и мир общим вызовом. И мы попали в цель. Поскольку, когда провели опрос в 11 странах, выяснилось, что все люди определяют одинаковые поводы для тревог – от войны до финансовой несостоятельности. За это время за психологической помощью обращается всего 6% людей,

– сообщила Елена Зеленская.

Супруга президента отметила, что вырисовывается еще одна плоскость для проектов. Это психологическое просвещение, которое имело бы целью дать понять, что обращаться за помощью не только не стыдно, а ответственно. Проекты о ментальном здоровье расширят в регионы, чтобы помощь была возможна для каждого украинца.



Елена Зеленская / Фото с инстаграма первой леди

Образ первой леди

На заседание Елена Зеленская надела темно-горчичный костюм-тройку и бежевую блузку под низ. Особенностью ее образа была брошь от украинского бренда Gunia Project.

Это брошь под названием "Голубка". Она вдохновлена изделиями из теста, которыми украинцы традиционно украшали хлеб, особенно свадебную выпечку.



Елена Зеленская / Фото с инстаграма первой леди