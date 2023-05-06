Олена Зеленська з'явилася на коронації Чарльза ІІІ: ефектний вихід у м'ятній сукні
Від України на коронацію Чарльза ІІІ приїхали Олена Зеленська і Денис Шмигаль. Перша леді України вже продемонструвала кілька витончених образів у Лондоні, а 6 травня приголомшила елегантністю в м'ятно-блакитній сукні та пальто.
У Великій Британії відбувається історична подія, на яку з'їхалися лідери держав і члени королівських сімей з усього світу, – коронація Чарльза ІІІ. Олену Зеленську у Вестмінстерському абатстві помітили в монохромному образі, передає 24 Канал.
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Образ Олени Зеленської на коронації Чарльза ІІІ
Перша леді України Олена Зеленська вже прибула до Вестмінстерського абатства на коронацію Чарльза III у компанії Дениса Шмигаля. На ній ефектний монохромний образ м'ятно-блакитного відтінку.
Це приталена сукня довжини міді без бретелей і довге пальто з розрізами на рукавах. Талію вона підкреслила на тон темнішим поясом, а з прикрас обрала ніжну підвіску з перлиною і перлинні сережки. Її образ також доповнюють білі туфлі-човники.
Олена Зеленська на коронації Чарльза ІІІ / Скриншот з відео
Олена Зеленська на коронації Чарльза ІІІ / Скриншот з відео
- Важливо, що Олена Зеленська особисто зустрілася з Чарльзом ІІІ напередодні коронації. Її з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем запросили на урочистий прийом у Букінгемському палаці, де були глави держав і почесні закордонні гості.
- Днем раніше, 4 травня, перша леді України зустрілася з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і його дружиною – дизайнеркою Акшатою Мурті. Вона відвідала їхню резиденцію на Даунінґ-стріт, передала запрошення на третій Саміт перших леді та джентльменів у Києві та відвідала Британську бібліотеку, яка є однією з найбільших бібліотек світу.