Олена Зеленська з'явилася на коронації Чарльза ІІІ: ефектний вихід у м'ятній сукні

Від України на коронацію Чарльза ІІІ приїхали Олена Зеленська і Денис Шмигаль. Перша леді України вже продемонструвала кілька витончених образів у Лондоні, а 6 травня приголомшила елегантністю в м'ятно-блакитній сукні та пальто.

У Великій Британії відбувається історична подія, на яку з'їхалися лідери держав і члени королівських сімей з усього світу, – коронація Чарльза ІІІ. Олену Зеленську у Вестмінстерському абатстві помітили в монохромному образі, передає 24 Канал.

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Образ Олени Зеленської на коронації Чарльза ІІІ

Перша леді України Олена Зеленська вже прибула до Вестмінстерського абатства на коронацію Чарльза III у компанії Дениса Шмигаля. На ній ефектний монохромний образ м'ятно-блакитного відтінку.

Це приталена сукня довжини міді без бретелей і довге пальто з розрізами на рукавах. Талію вона підкреслила на тон темнішим поясом, а з прикрас обрала ніжну підвіску з перлиною і перлинні сережки. Її образ також доповнюють білі туфлі-човники.

Олена Зеленська на коронації Чарльза ІІІ / Скриншот з відео

Олена Зеленська на коронації Чарльза ІІІ / Скриншот з відео