Жена президента Владимира Зеленского Елена дала интервью и позировала американскому Vogue. Первая леди не только рассказала о ее жизни во время войны, но и вспомнила, как ей нравилась жизнь еще до президентства.

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Елена Зеленская о жизни до войны и президентства

Первая леди призналась, что Елена Зеленская была расстроена, когда узнала, что ее муж решил баллотироваться.

Я уважала его выбор и понимала, что для него это важный шаг. В то же время я чувствовала, что моя жизнь и жизнь моей семьи изменятся радикально. Изменения будут продолжительными и достаточно сложными. Я знала, что для меня будет много работы, и была права,

– призналась Елена Зеленская.

Журналистка, которая общалась с Еленой, призналась, что самая спокойная женщина была тогда, когда вспоминала годы перед войной и до президентства. Это и поездка на концерт Адель в Лиссабон, поездка в Краков на Maroon 5, поездка в Барселону на выходные и семейные просмотры фильмов. "Как и все в Украине, она снова хочет нормальной жизни".



Елена и Владимир Зеленские / Фото Vogue

Готовилась ли Елена Зеленская к войне

Первая леди ответила, подготовило ли ее что-то к войне накануне 24 февраля. Она призналась, что испытывает страх и изолированность.

Мы жили счастливой жизнью и никогда не думали, что такое произойдет. Но у нас есть надежда. Правда, я чувствую себя изолированной. Я не могу свободно посещать то, что я хочу. Сегодня ходить по магазинам – это мечта, которую невозможно осуществить.

Елена Зеленская держит себя в руках, несмотря на все, чтобы оправдать надежды перед украинцами. "Это трудная задача, потому что вы постоянно чувствуете это бремя ответственности".